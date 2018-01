PM e sua mulher são presos ao tentar furtar caixa eletrônico

Um policial militar de Franca, sua mulher e um amigo foram presos em flagrante por tentativa de furto, na madrugada desta terça-feira, 7, em Cristais Paulista, na região de Ribeirão Preto. Eles tentavam arrombar um caixa eletrônico do Banco do Brasil, instalado num estabelecimento da prefeitura da cidade.

Após uma denúncia, a Polícia Militar local encontrou, às 2h50, o casal perto do prédio e, no veículo do policial, onde estava seu amigo, foram encontradas ferramentas (pé-de-cabra e chaves) usadas para arrombar o caixa eletrônico. Na casa do PM foram apreendidos objetos de um furto ocorrido na madrugada anterior, no Banco do Povo da mesma cidade.

O PM Marden dos Reis Cândido, de 31 anos, estava atuando na área administrativa da corporação, pois já é investigado internamente por ter sido encontrado um veículo furtado em seu poder. Ele foi levado para o Presídio Romão Gomes, em São Paulo. Sua mulher, Alessandra Aparecida Braga Guimarães, de 23 anos, foi para a Cadeia Feminina de Batatais. O outro integrante do trio, Wesley Lourenço de Moura Matias, de 22, foi transferido para a Cadeia da Guanabara, em Franca.