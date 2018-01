PM é preso por morte de jovem de 15 anos

A Justiça decretou ontem a prisão temporária por 15 dias do cabo da PM Wanderlei Aparecido Pedroso. Ele é suspeito da morte do adolescente Jonathan Felipe dos Santos, de 15 anos, que desapareceu em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na semana passada. Outros dois PMs que estariam envolvidos no crime estão recolhidos na Corregedoria da PM. Na sexta-feira passada, o rapaz desapareceu após ser abordado por dois homens, no centro da cidade, que se apresentaram como policiais. O corpo foi encontrado em Parelheiros.