PM é preso por estupro após atacar jovem em trem da CPTM

SÃO PAULO - O policial militar Eduardo Ferreira Gomes, de 37 anos, foi preso em flagrante por crime de estupro contra uma jovem dentro uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nesta quinta-feira, 15. O homem chegou a ser agredido por populares antes da chegada da polícia, que o deteve.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência do caso, a jovem de 23 anos foi atacada por volta das 19h30 quando o trem estava na Estação São Miguel Paulista, da linha 12-Safira. Ela relatou que sentiu o contato com o policial e “tentou se distanciar, porém, ao olhar para trás visualizou o autor com o pênis de fora”, notando depois que ele “ejaculara na calça da mesma”.

A vítima disse ainda que populares passaram a agredir Gomes, que foi levado ao Hospital Tide Setúbal, sem ferimentos graves. A corregedoria da corporação foi acionada para acompanhar a investigação. O crime foi registrado no 63º Distrito Policial (Vila Jacuí), na zona leste da capital. O DP registrou 32 casos de estupro até outubro deste ano; em todo o ano passado, foram 37.