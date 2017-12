PM é preso após dirigir na contramão na Dutra, no interior de SP

SÃO PAULO - Um policial militar foi detido depois de dirigir cerca de 15 quilômetros na contramão na Rodovia Presidente Dutra, na região de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, no sábado, 9.

O veículo particular do PM foi perseguido por uma viatura e pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a corporação, o motorista só parou o carro quando bateu em outro automóvel, na altura do km 38.

Durante a abordagem, a PFR descobriu que o PM portava um revólver e duas armas de brinquedo. Ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro e também não informou porque dirigiu na contramão. O PM foi levado para a delegacia de Cachoeira Paulista.

Rodízio. O rodízio municipal de veículos na capital paulista está suspenso nesta segunda-feira, 11, em razão do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Continuam valendo normalmente, nessa data, o rodízio para veículos pesados, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões.

A Operação Horário de Pico será retomada na quarta-feira, 13 , a partir das 7 horas, para veículos com placas finais 5 e 6.