PM é perseguido e morto por homens em motos na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um policial militar foi perseguido e morto por dois motociclistas no Jardim Souza, zona sul de São Paulo, por volta da 1h20 da madrugada desta sexta-feira, 9. Segundo a PM, a vítima, que também pilotava uma moto, havia percebido a movimentação suspeita dos dois veículos e deixado a mulher em frente a uma padaria do bairro. À distância, ela escutou os três disparos que atingiram o marido, no peito e na cabeça.

O soldado, de 24 anos, foi levado em estado grave ao pronto-socorro do Hospital Municipal M' Boi Mirim, também na zona sul, mas não resistiu. O policial estava à paisana e levava a mulher para uma visita à sogra.

A PM não tem suspeitas sobre o motivo ou a autoria do crime. Segundo a corporação, uma das motocicletas que perseguiu a vítima ainda levava um terceiro homem na garupa. O caso foi registrado no 47º DP (Capão Redondo).