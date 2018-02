PM e outros quatro homens são mortos no Guarujá

GUARUJÁ - O policial militar Maurício de Andrade Júnior, de 40 anos, foi morto na noite de quarta-feira, 19, no bairro da Enseada, e quatro pessoas foram assassinadas no decorrer da madrugada desta quinta-feira, 20, no município. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos do PM, que foi abordado e morto no momento em que o policial se encontrava nas proximidades da porta de uma escola.

De acordo com testemunhas, Andrade Júnior caiu logo após receber primeiro tiro nas costas. Depois disso, ele foi alvejado com vários disparos. O policial foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do Hospital Santo Amaro, mas não resistiu aos ferimentos. No decorrer da madrugada desta quinta, quatro pessoas foram mortas e duas ficaram feridas, em ocorrências registradas em vários pontos da cidade. A polícia ainda não sabe se as quatro mortes estão associadas ao assassinato do PM.

Das quatro pessoas mortas, duas tinham passagens por tráfico de drogas: Thiago Olímpio da Silva, de 28 anos, e Jeferson Santos Souza, também de 28. Os outros dois mortos são moradores de rua, ainda não identificados. Ainda segundo a polícia, houve mais duas tentativas de ataque contra moradores de rua.

Velório. Colegas do PM morto compareceram ao Cemitério da Vila Júlia, próximo do local onde aconteceu o crime. Durante o enterro, fogos de artifício foram soltos em um morro próximo. Andrade Júnior integrava a 5ª Companhia do 21º Batalhão da PM no Guarujá. O clima era de comoção no sepultamento do PM, que quarta-feira estava folga, mas fazia bico no bairro da Enseada.

O crime foi registrado na delegacia-sede do município, onde a ocorrência está sendo investigada. Nesta quinta, a polícia estava atrás de imagens registradas por câmeras instaladas na região. De acordo com investigadores, o criminoso fugiu a pé e a algumas quadras do local, na Avenida da Saudade, entrou em um carro cujas placas não foram anotadas.