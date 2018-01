PM é morto por colega em pátio de quartel Um policial militar foi morto por um colega na noite de anteontem em um quartel em Costa Marques (RO), de acordo com nota do comando da Polícia Militar do Estado. Segundo a nota, o soldado Fábio Carvalho Paes foi morto a tiros. O autor dos disparos, que não teve o nome revelado, foi preso e transferido para Porto Velho. De acordo com a PM, os dois policiais se desentenderam durante plantão no quartel. Fábio então deixou o patrulhamento, mas foi seguido pelo colega, que atirou no pátio do quartel.