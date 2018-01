PM é morto em suposta tentativa de roubo na Grande SP

Daniela do Canto, Central de Notícias

Um soldado da Polícia Militar (PM) foi assassinado no início da madrugada desta sexta-feira, 11, em uma suposta tentativa de assalto em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Cosme Mota de Macedo, de 43 anos, chegava em casa quando foi baleado, por volta da 1 hora. O PM guardou o carro na garagem e fechava o portão quando foi abordado. A polícia acredita que os criminosos queriam roubar o veículo do policial. Ainda não se sabe se ele reagiu.

Familiares do soldado, que estavam dentro da casa, apenas ouviram o barulho dos tiros. Quando saíram, encontraram a vítima caída na calçada. Macedo chegou a ser levado ao pronto-socorro do município, mas não resistiu e morreu. Ele era casado, tinha dois filhos e trabalhava na polícia havia 14 anos. Atualmente, o soldado prestava serviços à 4ª Companhia do 12.º Batalhão da PM, na zona sul de São Paulo.