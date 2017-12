PM é morto em frente a comitê de campanha na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Um Policial Militar morreu hoje, 4, após ser baleado em frente ao comitê de campanha do PDT em Caieiras, partido do vice-prefeito da cidade, na Grande São Paulo. De acordo com a polícia um grupo tentou assaltar o local, o PM reagiu e foi alvejado.

Segundo o delegado titular da delegacia de Caieiras, Fábio Lopes Cenachi, o PM passou no comitê para cumprimentar conhecidos, e foi baleado pelos ladrões, que fugiram em um carro Fiat Vermelho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O veículo e a arma utilizados no crime foram recuperados pela polícia - o automóvel foi furtado em Franco da Rocha, em 29 de setembro. Uma mulher foi presa. Mais cinco suspeitos já foram identificados, quatro homens e uma mulher, e estão sendo procurados. O caso foi encaminhado à delegacia de Caieiras.