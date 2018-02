PM é morto em assalto no Capão Redondo

Atualizada às 15h35

SÃO PAULO - Um policial militar foi morto a tiros em um assalto no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 30. O soldado Adriano Garcia Barbosa, do 37º Batalhão, chegou a ser socorrido ao pronto-socorro do Hospital M'Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos. A PM não soube informar se ele estava à paisana ou não.

O soldado trafegava de moto na Rua Rosário Scamardi, por volta das 6h de hoje, quando foi abordado por dois bandidos que anunciaram o roubo. Barbosa reagiu ao assalto e acabou atingido por quatro tiros - três no tórax e um no rosto. Os criminosos fugiram do local com a moto do agente.