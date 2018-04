PM é morto em assalto na zona oeste da capital paulista; suspeitos são detidos

Atualizado às 6h30

SÃO PAULO - Foram detidos, na madrugada desta quinta-feira, 26, no bairro do Jaraguá, zona norte da capital paulista, dois dos suspeitos de assassinarem o soldado Mateus da Silva Cruz, lotado no 18º Batalhão, crime ocorrido às 19 horas de quarta-feira, 25, na esquina da Rua Cachoeira do Sul com a Rua Custódio Serrão, na Vila Jaguara, zona oeste.

Com o primeiro suspeito, identificado como Vinícius Moreto Ramos, de 22 anos, encontrado no conjunto habitacional popular ao lado da Favela da Arábia, na Estrada de Taipas, junto à Rua Paulo Arentino, foi apreendido um Gol verde, mesmo carro que, segundo informações colhidas pela PM no local do homicídio, teria sido utilizado pelos três bandidos que abordaram o soldado em frente a uma oficina.

O trio exigiu a moto do policial que, à paisana, armado com uma pistola e acompanhado de um amigo, também policial militar, teria reagido e foi baleado no peito, morrendo no Hospital Cândido Portinari, na mesma região. Os assaltantes fugiram sem levar nada. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba.

Os policiais chegaram no conjunto habitacional após levantarem o endereço que constava nos dados do veículo cuja placa havia sido anotada por testemunhas do latrocínio. Os dois suspeitos detidos foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia já tem o suposto nome de um terceiro homem.