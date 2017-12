PM é morto em assalto na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um policial militar aposentado foi morto durante um assalto na Marginal do Tietê, em São Paulo, na noite desse domingo, 4. Os criminosos abordaram a vítima, que estava de moto na pista central da via, por volta das 21h30. O PM foi atingido por mais de um disparo na cabeça e teve a moto levada, segundo a polícia.

Após ser encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, ele não resistiu aos ferimentos. O subtenente de 52 anos estava afastado da Polícia Militar desde 2009, de acordo com a corporação.

A motocicleta foi encontrada mais tarde na Marginal do Tietê, perto da Ponte do Piqueri. A Polícia Militar ainda não sabe quantas pessoas participaram do roubo nem tem suspeitos para o latrocínio. O caso foi registrado no 13° DP (Casa Verde).