PM é morto e outro fica ferido em suposto assalto na Luz

Atualizada às 18h05

SÃO PAULO - Um policial militar morreu e outro ficou ferido após ambos serem baleados na tarde desta segunda-feira, 12, na saída de um banco em uma suposta tentativa de assalto na Rua São Caetano, na Luz, região central da capital paulista.

De acordo com a Santa Casa de Misericórdia, onde ambos deram entrada por volta das 15h45, um PM de 42 anos levou um tiro na cabeça e chegou morto ao hospital; o outro, de 47, foi encaminhado ao Pronto Socorro Central em estado estável. Ele foi atingido por quatro disparos: no abdômen, no tórax e no braço.

A PM informou que os agentes estavam de folga na hora do crime. O caso foi registrado no 12 º DP (Pari).