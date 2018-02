PM é morta com seis tiros pelo ex-marido

Ferida com seis tiros - em ombro, tórax e coxa -, Ivana, que estava afastada do trabalho por ordem médica, foi levada ao Hospital Municipal Padre Bento e morreu durante cirurgia. Segundo a irmã dela, Lilian Alves de Oliveira, o PM estava escondido atrás de um Celta prata e se aproximou da vítima a pé. Depois de atingir a ex-mulher, ele foi embora no carro. O PM continua foragido. "Com a fuga, não houve condições de fazer o flagrante", disse o delegado assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos, Antônio Carlos Araújo.

Ivana foi enterrada ontem à tarde no Cemitério Vila Rio, em Guarulhos. A soldado deixa três filhos - entre 7 e 18 anos. Ela e Nascimento foram casados por sete anos e meio. De acordo com parentes, Ivana havia dado queixa no batalhão contra o marido, pois, inconformado com a separação, ele ia frequentemente até a casa dela para ameaçá-la.

O 2.º Distrito Policial de Guarulhos, onde o caso foi registrado, instaurou inquérito. "Com a vinda do laudo e os depoimentos, é evidente que vamos requerer a prisão temporária", disse o delegado do 2.º DP, Joaquim Lemos. Também foi instaurado inquérito policial militar (IPM).