PM e GCM entram em confronto com sem-teto em Osasco

SÃO PAULO - Policiais militares e guardas-civis metropolitanos de Osasco, na Grande São Paulo, jogaram bombas de gás e de efeito moral contra moradores que ocuparam um terreno no bairro Colina do Oeste, em Osasco, na Granda São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 11. Os moradores se recusaram a cumprir decisão da Justiça e sair do local - uma ocupação dentro do Parque Ecológico do Jardim Bonança, Área de Preservação Permanente (APP), cujas moradias foram consideradas de risco.

A ação policial foi uma reação a tijolos e pedras que teriam sido lançados da ocupação. Segundo a Polícia Militar, ao menos três focos de incêndio foram avisados no interior da área. São, ao todo, cerca de 140 barracos, segundo a prefeitura.

Até as 12h50, não havia informações de presos nem feridos na ação, que continua.