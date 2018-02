PM é fuzilado por ladrões de banco O policial militar Militão Estevão Xavier, de 35 anos, morreu na madrugada de ontem com um tiro de fuzil na barriga disparado por bandidos que roubaram dois caixas eletrônicos de agência do Banco do Brasil na Avenida do Cursino, na Saúde, zona sul. Até ontem à noite, ninguém havia sido preso. Militão e outros policiais protegiam o local por causa de outra ocorrência, quando os bandidos em fuga atiraram. Eles tinham fuzis e metralhadoras, segundo a PM. O Banco do Brasil não revelou a quantia roubada.