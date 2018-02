PM é baleado em confronto em Paraisópolis

SÃO PAULO - Um policial militar foi baleado na tarde desta quinta-feira, 23, em um confronto com suspeitos na Rua Itajubaquara, na comunidade de Paraisópolis, zona sul da capital paulista. A PM foi acionada com a informação de que um grupo de criminosos estava reunido em um imóvel na via.

Segundo a corporação, o policial foi recebido com tiros no local às 14h58, ao que revidou, dando início ao confronto. O PM, que não teve o nome informado, acabou sendo baleado no abdôme. Ele foi socorrido ao Hospital Albert Einstein e passou por cirurgia. À noite, seu estado de saúde era estável.

Em seguida, a polícia fez um patrulhamento em Paraisópolis com o intuito de encontrar os suspeitos. Uma nova troca de tiros ocorreu e um suspeito foi baleado. O seu estado de saúde não foi divulgado. Ninguém havia sido preso até as 22 horas.