PM é baleado em assalto no Itaim-Bibi

Atualizado às 14h54

SÃO PAULO - Um policial militar foi baleado às 7h15 da manhã desta quinta-feira, 6, em um assalto na Avenida Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, no Itaim-Bibi, zona sul de São Paulo. Ele foi socorrido por um taxista e levado ao Hospital São Luiz do Itaim em estado grave, segundo um PM que atendeu a ocorrência. Os bandidos fugiram.

De acordo com a polícia, o soldado dirigia um Astra preto quando foi abordado por dois homens em uma Ecosport preta. Eles balearam o PM e fugiram, deixando para trás um celular e uma bolsa, que pertencia à mulher que acompanhava a vítima. Ela não foi atingida.

Mesmo ferido, o policial ainda conseguiu dirigir até a Avenida Faria Lima e foi encontrado próximo do cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek pelo taxista, na faixa da esquerda, no sentido Hélio Pellegrino. Ele relatou à polícia que, em um primeiro momento, achou que o carro estava quebrado. Quando se aproximou, no entanto, viu que o PM estava sangrando do peito para baixo e que a mulher estava muito nervosa. De acordo com o motorista, a vítima estava consciente, mas não conseguia falar.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O taxista informou ter trafegado por cerca de 600 metros na contramão da Avenida Faria Lima para agilizar o socorro. O caso foi registrado no 15 º DP (Itaim-Bibi), onde a acompanhante do PM prestava depoimento por volta das 10h.