PM é atropelado por viatura em perseguição na zona leste

SÃO PAULO - Uma perseguição a um carro roubado terminou, nesta madrugada de terça-feira, 17, com três suspeitos presos, um foragido e um policial militar atropelado por uma viatura da corporação na zona leste de São Paulo.

Por volta das 2 horas da manhã, em patrulhamento pela região central de São Paulo, policiais militares do 45º Batalhão, ao entrarem na Rua Major Diogo, desconfiaram de quatro ocupantes de um Renault Clio preto, posteriormente verificado pela PM como sendo roubado.

Teve início então a perseguição, que se estendeu para a Avenida 23 de Maio. O motorista do Renault, segundo os policiais, chegou a fugir pela contramão da avenida no trecho próximo ao Viaduto Dona Paulina.

Alertados sobre a caça ao veículo, outros policiais tentaram realizar o cerco no início da Avenida Alcântara Machado (Radial Leste) junto à Rua Mem de Sá.

Do lado de fora da viatura, o cabo Jefferson Cândido, de 28 anos, lotado no mesmo batalhão, ao perceber que os suspeitos não parariam, atirou, mas o veículo passou pelo bloqueio, obrigando o policial a correr e retornar à viatura, momento em que foi atropelado violentamente por outra viatura que perseguia o Renault.

Jogado a uma altura de cerca de cinco metros, o policial teve afundamento de crânio e quase uma das pernas arrancadas. Jefferson continua internado em estado grave no Hospital das Clínicas.

Prisão

Minutos depois, ainda em fuga, os suspeitos bateram o Renault contra um Toyota Corolla na esquina da Rua Padre Adelino com a Avenida Salim Farah Maluf, ao lado do Cemitério da Quarta Parada, no bairro do Belenzinho, na zona leste.

Duas mulheres e um homem foram presos. Um quarto ocupante do Renault conseguiu fugir a pé. O motorista do Corolla ficou preso nas ferragens, mas passa bem. O caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial (Brás/Belém).