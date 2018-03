PM é assassinado na frente da família O PM Joel Juvêncio da Silva, de 44 anos, foi assassinado anteontem à noite, na frente da mulher e da filha, de 2 anos, quando chegava em casa, na Estrada do M'Boi Mirim, no Jardim Capela, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, homens armados em um Celta prata e em um Escort vermelho se aproximaram do PM e atiraram diversas vezes. Silva voltava de um culto religioso e estava desarmado.