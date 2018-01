PM é assassinado durante abordagem na zona leste

SÃO PAULO - Um criminoso assassinou o policial militar Henrique Strada Januário, de 24 anos, durante uma abordagem no bairro Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na tarde de sábado, 23.

Policial desde maio de 2015, Januário estava com um parceiros em uma perseguição uma moto que teria sido rouabda na Rua José Borges do Canto, no mesmo bairro. Os policiais conseguiram localizar o veículo e fizeram a abordagem, mas o criminoso partiu para cima de Januário.

"O assassino conseguiu tomar a arma do PM, alvejando-o. O policial militar chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital Santa Marcelina (também na zona leste) mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Na ocorrência duas pessoas foram presas e a arma do policial foi recuperada", informa a Sala de Imprensa da PM, por meio de nota.

O policial seria velado na manhã deste domingo, 24, na sede do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 4 (CPA-M/4), unidade na qual o soldado estava lotado. Ele deve ser enterrado ainda neste domingo, no Cemiério do Araçá, no centro da cidade.