PM é afastado após usar gás contra jornalistas Um policial militar do Batalhão de Choque do Rio foi afastado das funções, depois de discutir e atacar com gás pimenta os jornalistas que acompanhavam um protesto na Rua do Catete, na zona sul da cidade, anteontem à noite. A conduta foi registrada em filmagens e divulgada pela internet. Ao lado de outros policiais, o PM tentava impedir a imprensa de acompanhar a revista de um grupo de manifestantes.