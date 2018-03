PM é afastado após sumiço de adolescente

Procurado pela reportagem, o comando da PM ressaltou que a medida não indica nenhum envolvimento de Sales e Rangel com o caso - trata-se de uma política da corporação e também da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que afasta o comando de batalhões que passam por investigação. Interinamente, o major José Francisco Braga assume o batalhão de Mogi das Cruzes.

Os quatro policiais que abordaram o adolescente estão detidos no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo. O caso é investigado pela Corregedoria da PM.

Amazonas. O comandante da Polícia Militar do Amazonas, Dan Câmara, também foi afastado do cargo na segunda-feira, menos de uma semana depois da divulgação de um vídeo em que sete PMs atiram em um adolescente. O jovem sobreviveu. O coronel Almir David, secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança, assume o comando. Após Câmara dizer que não sabia do vídeo, o procurador João Bosco Sá Valente o chamou de "mentiroso" e afirmou que havia dado cópia a ele.