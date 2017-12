PM é acionada por denúncia de suposta granada na Vila Mariana

SÃO PAULO - O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado na noite desta terça-feira, 14, para atender a uma denúncia de que haveria uma suposta granada jogada ao lado de uma árvore na Rua Rio Grande, na altura do número 337, na Vila Mariana, zona sul da capital paulista.

Até as 22 horas, não havia informações da Polícia Militar sobre a ocorrência.

Moradores da região ouvidos pela reportagem afirmam que a situação já está tranquila no bairro. De acordo com os relatos de vizinhos, agentes foram até o local e partiram por volta das 21 horas. Por causa do fechamento da via, o trânsito ficou travado por cerca de três horas.

