PM do Rio recebe o ''caveirão do ar'' A Polícia Militar do Rio recebeu ontem o helicóptero blindado modelo Huey Two, fabricado pela americana Bell. O valor não foi divulgado. É o maior da frota da corporação fluminense, com capacidade para dois pilotos e 13 tripulantes. Foi comprado para auxiliar operações em áreas de conflito, mas também pode ser usado em resgates. Tem equipamentos para descidas de emergência e barra transversal de desembarque de tripulantes em movimento. A cor bronze substituiu o tradicional azul, criando efeito de camuflagem. Entra em operação em 10 dias.