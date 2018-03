PM do Rio investiga morte de inocente A Polícia Militar do Rio vai investigar as circunstâncias da morte de um jovem de 21 anos em uma troca de tiros com bandidos na noite de sábado em Cordovil, na zona norte da capital fluminense. Júlio César Menezes Coelho, de 21 anos, não tinha ficha criminal e foi baleado duas vezes no peito.