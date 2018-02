PM diz que não sai da USP e alunos prometem manter ocupação de prédio A ocupação do prédio da diretoria da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), no câmpus do Butantã, na zona oeste, causou um impasse na Universidade de São Paulo (USP). Manifestantes prometem ficar no edifício até a proibição da entrada da Polícia Militar na Cidade Universitária. A PM afirma que só atua na USP a pedido da reitoria. E a reitoria, por sua vez, informou que caberá à diretoria da FFLCH tratar da desocupação.