PM detém menores suspeitas de arrastões na Vila Mariana

SÃO PAULO - Policiais militares detiveram nesta quarta-feira, 3, menores que tentavam assaltar uma senhora nas imediações da estação de metrô Chácara Klabin, na zona sul de São Paulo. A suspeita é que as meninas sejam integrantes do bando formado por cerca de 15 crianças e adolescentes que promove arrastões a pedestres e estudantes na Vila Mariana. A ocorrência foi apresentada no 6º DP, segundo a PM.

Elas se reúnem na parte externa da Estação Ana Rosa da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), de onde saem em grupo, atacando lojas, além de roubar e ameaçar pedestres na Avenida Domingos de Morais. Na reunião mais recente do Conselho de Segurança (Conseg) da Vila Mariana, ocorrida há uma semana, o capitão Flávio Baptista, comandante da 2.ª Companhia do 12.º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo, disse que o grupo já foi detido em flagrante pelo menos 15 vezes.