PM detém 5 suspeitos de roubar veículos Cinco homens foram detidos pela PM no Sacomã, na zona sul de São Paulo, na manhã de ontem, suspeitos de formar um quadrilha de roubo a veículos. Eles foram flagrados com uma motocicleta Kawasaki 750 roubada. Soldados da 1.ª Companhia do 46.º Batalhão da PM foram acionados pelo 190 e encontraram os suspeitos enquanto eles percorriam a Rua Coronel Silva Castro. Na operação, foram apreendidas chaves de outros automóveis e uma arma de fogo. Não houve feridos, segundo a polícia.