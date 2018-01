Polícia Militar detém 20 estudantes após desocupar prédio

Atualizada às 16h31: A Secretaria de Segurança Pública corrigiu o número que havia sido informado anteriormente pela Polícia Militar; 20 foram detidos, não 30.

SÃO PAULO - A Polícia Militar realizou a desocupação de um prédio do programa Fábrica da Cultura, ligado à Secretaria Estadual de Cultura, na manhã deste sábado. Segundo a PM, pelo menos 20 estudantes foram detidos e encaminhados ao 72º Distrito Policial (Vila Penteado). A ação foi feita sem mandado judicial.

O prédio havia sido tomado por estudantes na noite de sexta-feira, 1, em reivindicação contra supostas demissões de funcionários e redução das atividades. De acordo com os alunos, ao menos oito viaturas e três motos participaram da operação.

Inaugarada em 2015, a Fábrica de Cultura oferece ateliês de criação e trilhas de produção, teatro, circo, música, dança, entre outras atividades.

Em nota, a Secretaria Estadual da Cultura informou que a desocupação ocorreu porque havia "necessidade de garantir o funcionamento da unidade e o acesso do público aos serviços oferecidos pela Fábrica". Disse ainda que "continua aberta para diálogo de modo a promover a melhoria contínua nos serviços das Fábricas de Cultura".

Sem mandado judicial. Reintegrações sem mandado judicial se tornaram possíveis desde que o então secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, solicitou neste ano parecer da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para realizar a ação. O argumento foi estruturado em torno do direito de autotutela, com base no artigo 1.210 do Código Civil, que permite que um proprietário restitua um bem "por força própria, contanto que o faça logo" e sem excessos, "se até mesmo ao particular é excepcionalmente garantido o exercício da autotutela, certamente a Administração Pública também pode exercê-la".