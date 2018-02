PM detém 15 por 'obstrução ao trabalho'

Como já havia ocorrido no dia anterior, a maioria dos comerciantes da região resolveu não abrir as portas de manhã em razão das manifestações, concentradas no entorno da Rua Oriente. Segundo o diretor do Sindicato dos Camelôs Independentes de São Paulo, Leandro Dantas, os ambulantes devem continuar a protestar contra as ações de Prefeitura e PM na Feira da Madrugada.

As manifestações têm seguido roteiro semelhante: iniciam-se na madrugada e se intensificam no início da manhã, período em que ocorreram os maiores conflitos entre camelôs e policiais. Nos últimos dias, os ambulantes ameaçaram lojistas e até saquearam lojas do Brás. Também chegaram a bloquear por dois dias consecutivos o trânsito na Avenida do Estado, uma das principais vias de acesso à região central da capital.

"Vamos continuar com nossas manifestações pacíficas. Não nos deram nenhuma alternativa além disso", afirma Dantas, o principal porta-voz dos ambulantes da região.

A próxima madrugada - de sexta-feira para sábado - é historicamente a de maior movimento na região, segundo Dantas.

"Estamos tentando controlar os manifestantes mais exaltados, mas sábado é o dia de maior faturamento (dos camelôs do Brás)", afirma. / PEDRO DA ROCHA, RICARDO VALOTA E RODRIGO BURGARELLI