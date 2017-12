PM descobre local usado para embalar drogas na zona norte de São Paulo

SÃO PAULO - Após denúncia anônima, a Polícia Militar estourou uma casa que servia como ponto de endolação de drogas - processo de embalar para a venda - na Rua Ladak, no Parque Novo Mundo, em São Paulo. Três homens foram presos por tráfico de entorpecentes. Além deles, um condenado por roubo de carga que era procurado há mais de um ano, quando fugiu da prisão, foi encontrado no mesmo imóvel. Inicialmente, foi informado pela PM que se tratava de um laboratório de refino de cocaína, mas a informação foi corrigida pelo delegado do 90º DP, Antonio Corsi.

No terceiro andar do sobrado, foram encontrados 320 gramas de cocaína, 60 gramas de maconha, 25 munições de calibre 12, um carregador de 9 mm com oito balas, celulares, uma balança, cerca de 3 mil tubos de Eppendorf, usados para a armazenar a cocaína para venda, e R$ 1.240 em dinheiro.

Os detidos foram levados para o 90.º DP, também no Parque Novo Mundo. O material apreendido foi enviado para análise no Instituto de Criminalística.