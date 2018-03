PM de SP monta bloqueios para orientar motoristas sobre uso de cadeirinhas

SÃO PAULO - Cerca de 100 policiais militares da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) realizam nesta quarta-feira, 1º, bloqueios educativos para orientar os motoristas sobre o uso de cadeirinhas em veículos em todas as regiões da capital paulista.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, os bloqueios acontecerão até o próximo domingo, 5, em 12 pontos da capital, visando orientar os motoristas sobre a resolução 277 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece o uso de cadeirinhas no banco traseiro do carro, para crianças com até sete anos e meio de idade.

A partir de segunda-feira, 6, começa a fiscalização da CPTran. Os motoristas que transportarem crianças na faixa etária prevista na resolução, sem a respectiva cadeirinha, serão multados e perderão pontos na carteira. Já os fiscais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) começaram a aplicar multas hoje.

"O uso de cadeirinhas nos carros é primordial para a segurança das crianças", adverte o capitão Paulo César de Oliveira, chefe do Setor Operacional da CPTran.

Os condutores que descumprirem a resolução serão multados em R$ 191,54, e perderão sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo o capitão Paulo Oliveira, os bloqueios serão mantidos pela CPTran ao término da campanha educativa, desta vez, para fiscalizar e multar os infratores.