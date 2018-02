PM de moto é atingido por raio na Via Dutra O PM José Júlio César, de 36 anos, foi atingido na manhã de ontem por um raio, quando trafegava de moto pela Via Dutra, no km 145, próximo de São José dos Campos. Uma forte chuva caía sobre parte do Vale do Paraíba. Testemunhas disseram ter visto a moto perder o controle após um forte clarão, seguido de estrondo. Com queimaduras no tórax, o oficial foi hospitalizado em estado grave.