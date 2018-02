PM de folga reage a assalto e mata dois suspeitos na Grande SP

SÃO PAULO - Dois suspeitos morreram após trocarem tiros com um policial militar de folga em uma pizzaria em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite deste domingo, 5. Um dos clientes também ficou ferido no braço e precisou ser encaminhado para o hospital.

Por volta das 22h20, o policial estava com a família no restaurante, localizado na Rua Petrônio Portella Nunes, na região do Jardim Cumbica, quando dois criminosos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. À paisana, o agente reagiu à abordagem dos bandidos.

Durante o confronto, o policial conseguiu atingir os dois suspeitos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou a morte da dupla. Ferido, um dos clientes foi levado para o Pronto-Socorro Maria Dirce, em Guarulhos.

De acordo com informações da PM, o policial não ficou ferido. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (Jardim Cumbica), de Guarulhos.