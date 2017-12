PM de folga mata dois suspeitos que tentavam roubá-lo na zona sul

SÃO PAULO - Dois homens foram mortos por um policial militar de folga quando tentavam roubar o carro dele com uma arma de brinquedo na noite desta segunda-feira, 18, em Moema, zona sul da capital. Os suspeitos anunciaram o roubo e o PM, que estava no interior do veículo, reagiu. O policial atirou nos suspeitos, que morreram no local.

Segundo a corporação, o crime ocorreu na Alameda dos Guainumbis, altura do número 1.330, próximo à Avenida Aratãs.

O simulacro de pistola foi apreendido. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (DP), no Campo Belo, também na zona sul.