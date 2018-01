PM de folga mata criminoso em tentativa de arrastão na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um criminoso foi morto por um policial militar na noite deste domingo, 8, ao tentar assaltar motoristas na Avenida Jacu Pêssego, próximo ao Parque São Rafael, na zona leste da capital paulista. O homem estava em um grupo que tentava promover um arrastão: jogava pedras em carros para forçar os motoristas a parar e assaltá-los.

O PM disse que parou o carro para verificar o que acontecia, quando os assaltantes começaram a atirar. Ele sacou sua arma pessoal e atirou contra eles. O agente estava de folga, à paisana, e se deslocava com a família no veículo.

+Baleado na cabeça, homem é encontrado com seus pertences na porta de casa

Os comparsas do homem morto fugiram do local. Não se sabe se houve outros baleados no grupo. Os nomes da vítima e do PM não foram divulgados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Policial ferido na perna puxa romaria até Aparecida