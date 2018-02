PM de folga é morto a tiros em loja de Santo André

SÃO PAULO - Um policial militar de folga morreu após ser baleado na cabeça em uma loja de Santo André, região metropolitana da capital, na tarde desse sábado, 11. Ainda não há informações sobre o autor dos disparos, que fugiu em uma moto.

O crime aconteceu por volta das 15h30 em um bazar na Rua Queiroz Filho, no bairro Vila Humaitá. A vítima, que estava em trajes civis, foi abordada por um homem, que chegou em uma motocicleta.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, houve uma troca de tiros e o PM foi atingido. Ele chegou a ser atendido no Centro Hospital do município, mas morreu durante uma cirurgia, às 18h50.

A Polícia Civil não sabe se o criminoso, de identidade desconhecida, ficou machucado. A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial da cidade.