PM de folga é baleado na cabeça em tentativa de assalto na Grande SP

SÃO PAULO - Um soldado da Polícia Militar de folga foi baleado na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto em Embu das Artes, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, 18. Os criminosos conseguiram fugir e o estado de saúde do PM é considerado grave.

Por volta das 19h45, o policial dirigia seu carro quando foi abordado por três assaltantes na Rua Guaianã, em Embu das Artes, segundo informações da PM. Ele teria reagido ao assalto e acabou baleado na cabeça. A corporação afirma que as circunstâncias do disparo ainda serão investigadas.

Após atirarem contra o PM, os criminosos saíram em um Chevrolet Celta, sem levar o carro do policial. O veículo usado na fuga foi abandonado na Praça Doutor Raul Borges da Rocha, na região do Parque Fernanda, na zona sul da capital paulista, a menos de dois quilômetros do local do crime. Os ladrões ainda roubaram um Chevrolet Corsa para escapar. Até o momento, ninguém foi preso.

Em estado grave, o soldado, lotado no 36.º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (36.º BPM/M), foi socorrido para o Hospital Geral de Pirajussara, onde vai passar por avaliação neurológica. O caso foi registrado na Delegacia Central de Embu das Artes.