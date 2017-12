Policial militar de folga é assassinado na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um policial militar que estava de folga foi assassinado na noite deste sábado, 25, na zona sul de São Paulo. A informação foi divulgada pelo setor de comunicação da corporação, que não revelou o nome e o batalhão em que atuava a vítima.

De acordo com a PM, o policial estava em uma moto em uma rua do bairro de Campo Limpo quando foi abordado por dois homens em um carro. Ele foi alvo de disparos de arma de fogo e os criminosos fugiram sem deixar pistas.

O policial ainda chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O caso foi registrado no 47.º Distrito Policial e a Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias da ocorrência.

Acidente. Dois policiais ficaram com ferimentos leves após a viatura que eles estavam capotar na Avenida João Dias, na zona sul, na manhã deste domingo, 26. Os pms do 1.º Batalhão realizavam uma tentativa de abordagem quando perderam o controle do veículo. Eles foram socorridos, levados a um hospital, mas passam bem e já foram liberados.