PM de férias morre em confronto com bandido

SÃO PAULO - O soldado da Polícia Militar Adilson Sampaio, 30 anos, estava de férias e conversava com a namorada dentro do carro na noite de terça-feira, 28, em uma praça na zona norte de São Paulo, quando foi abordado por dois homens armados. Eles queriam seu Astra preto. Adilson reagiu e matou um dos criminosos, mas também foi baleado e morreu no hospital. O segundo ladrão fugiu em direção a uma favela próxima.

Adilson voltaria ao trabalho na sexta-feira, 1º, e aproveitava sua última semana de férias com a namorada na Praça Santa Luísa de Marillac, no Parque Novo Mundo. Após a troca de tiros, por volta das 22h30, Adilson e o criminoso foram levados ao Hospital Vila Maria, mas não resistiram aos ferimentos.

A namorada não foi atingida e saiu correndo do veículo para buscar ajuda em uma base comunitária da polícia da região. Nenhum objeto foi roubado e crime foi registrado no 90º Distrito Policial, no Parque Novo Mundo. Até as 3 horas desta quarta-feira, 29, o segundo criminoso não havia sido localizado.