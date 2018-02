PM da Rota é baleado durante assalto a posto em Guarulhos

O policial, identificado como cabo Róbson, estava à paisana quando a dupla chegou em uma moto e anunciou o assalto. O cabo e os assaltantes trocaram tiros e o policial foi ferido de raspão no braço. Um dos suspeitos foi baleado na perna.

A dupla chegou a fugir, mas depois foi detida. O suspeito ferido havia sido levado pelo comparsa para o Pronto-Socorro Municipal da Vila Maria, na zona norte, e lá eles foram presos.

O policial foi levado para o pronto-socorro da Policlínica São João, em Guarulhos, e liberado após ser medicado. O caso foi registrado no 9.º DP (Vila Guilherme), na capital.

Raposo Tavares. Poucas horas antes, um policial militar havia sido morto em um assalto no distrito de Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo. Renato Ferreira da Silva Santos, de 29 anos, do 36.º Batalhão da PM, em Embu, na Grande São Paulo, estava à paisana, trabalhando em uma funilaria no Parque Ipê. Por volta das 17h45, dois homens armados entraram no local e anunciaram assalto. Ao sacar uma arma, o policial foi baleado na barriga e morreu. / RICARDO VALOTA