PM da Corregedoria é morto com um tiro ao chegar em casa

Um soldado da Corregedoria da Polícia Militar foi assassinado na noite de anteontem quando chegava em casa, no Jardim Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia deteve cinco pessoas suspeitas do crime. Ele é o 92.º PM a ser assassinado neste ano.

O soldado Edgard Lavado, de 43 anos, foi baleado quando descia da moto para abrir o portão de casa, na Rua Caracaru, às 21h. Uma testemunha disse que os bandidos chegaram em um Ford Fiesta prata. Havia três pessoas no carro. Uma delas saiu e atirou contra o PM. O homem foi ferido por um tiro de calibre 38.

Depois, os criminosos fugiram do local sem levar nenhum pertence da vítima. Socorrido por vizinhos, o soldado foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jardim Alvorada, mas chegou morto ao local.

O policial era casado e tinha quatro filhos. Era formado em Ciências da Computação, pela Universidade Cruzeiro do Sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na manhã de ontem, a PM recebeu uma denúncia sobre homens supostamente envolvidos no crime. Ao chegar ao local, foi encontrado um veículo roubado e os cinco acusados foram detidos. Eles foram levadas para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na região central de São Paulo. Lá, foram ouvidos e negaram o crime.

Antes disso, um dos criminosos teria confessado o assassinato aos policiais, segundo a PM. Na confissão informal, o homem teria dito que o crime foi cometido a mando do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Três dos suspeitos seriam ouvidos e depois, liberados. Os outros dois seriam depois encaminhados a Guarulhos, onde a Polícia Civil passaria a investigar o crime do carro roubado.

Ferido e morto. Por volta das 2h de ontem, outro PM foi ferido. Dessa vez, no bairro de Alphaville, em Santana de Paranaíba, na Grande São Paulo. Informados sobre a invasão a uma unidade de uma rede de supermercados, na Avenida Marte, PMs foram até o local. Segundo a corporação, eram pelo menos dez bandidos, alguns armados de fuzis e metralhadoras. Na fuga, ocupando vários veículos, entre eles um Jetta e um Corolla, o bando atirou contra as viaturas, baleando nas pernas um soldado. Internado, ele não corre risco de vida.

Ainda na madrugada, mais uma pessoa morreu em um suposto confronto com a PM em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, por volta das 2h. Segundo a PM, o homem ocupava um carro roubado, foi perseguido e, na Rua Tibiriçá, atirou contra agentes da Força Tática. Atingido, ele morreu no Pronto-Socorro Central de Santo André.