PM da Cavalaria é morto em academia O soldado Vaner Dias, de 44 anos, da Cavalaria da Polícia Militar, foi morto com oito tiros por volta das 20h30 de anteontem na academia Highlander, na Vila Formosa, zona leste da São Paulo. A vítima dava aula de jiu-jítsu quando recebeu os disparos. Três homens pediram à recepcionista para assistir a uma aula. Quando chegaram à sala, dois deles sacaram armas e efetuaram os disparos. Dias morreu no Pronto-Socorro do Jardim Iva. Os criminosos fugiram. Não há informações sobre a causa da execução.