PM cumpre reintegração de posse na região do Morumbi

Atualizado às 10h30

SÃO PAULO - A Polícia Militar cumpre na manhã desta quinta-feira, 5, um pedido de reintegração de posse na Vila Andrade, região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Moradores da comunidade fizeram barricadas na Avenida Dr. Guilherme Dumont Villares, que ficou bloqueada por 4 horas na altura da Avenida Giovanni Gronchi, entre as 6h e as 10h. Os militares reagiram com gás lacrimogêneo.

Cerca de 200 pessoas moram na comunidade, que fica na Rua Doutor Sóter de Faria. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) manifestou apoio aos moradores em redes sociais. "Não se trata de uma ocupação, já que os moradores pagaram pelo terreno e nele construíram suas casas", afirma a organização. A informação é de que o terreno tinha 57 casas.