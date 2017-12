PM cumpre reintegração de posse em terreno com casas de alvenaria em Cajamar

Um terreno com cerca de 28 mil metros quadrados, ocupado por 120 famílias em Cajamar, na Grande São Paulo, passa por reintegração de posse na manhã desta terça-feira, 28.

Segundo a Prefeitura de Cajamar, a área pertencia a uma transportadora que faliu e o terreno foi arrematado em leilão por um comprador particular. Processo tramita desde abril de 2015 quando os possíveis donos entraram com uma ação na justiça.

A área fica localizada na Avenida Pedro Celestino Leite Penteado, no distrito de Jordanésia, próximo ao Rodoanel e as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. O terreno foi vendido para as famílias que construíram cerca de 40 moradias em alvenaria.

De acordo com a Polícia Militar, a reintegração transcorre pacificamente desde as 6 horas.

Em nota, a Prefeitura de Cajamar afirma que a ordem de reintegração de posse foi determinada pela justiça, após todos os recursos serem usados e que as famílias, bem como seus advogados, sabiam de todo o tramite jurídico, principalmente dos prazos os quais muitos foram perdidos pelos advogados.

No texto, a prefeitura reitera o respeito aos trabalhadores e moradores do local e busca uma solução entre os poderes legislativo e jurídico, de forma a cumprir a lei e beneficiar a toda a população.