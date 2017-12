PM cumpre duas reintegrações de posse na zona sul de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar cumpre duas reintegrações de posse na região do Jardim São Luís, na zona sul da capital paulista, na manhã desta quinta-feira, 12, em áreas a menos de 300 metros de distância uma da outra. Os policiais chegaram ao local por volta das 6h e, segundo a PM, a desocupação dos terrenos segue pacífica até o momento.

Cerca de mil pessoas, distribuídas por 280 casas de alvenaria e barracos de madeira, ocupam um dos terrenos, localizado na Rua Poço de Pedra, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). A área, invadida em março de 2014, vai dar espaço a habitações populares da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab), que solicitou à Justiça a reintegração.

A ação estava prevista para acontecer no dia 29 de janeiro, mas os moradores fizeram um acordo com o proprietário do terreno e a Justiça concedeu mais prazo para que as famílias saíssem do local voluntariamente, informa a SSP. Como a área não foi desocupada, a reintegração prosseguiu.

No outro terreno, na Rua Nova Tuparoquera, invadido em 2009, moram cerca de cem pessoas, que se instalaram em aproximadamente 40 moradias, diz a SSP. A reintegração foi solicitada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), proprietária da área.

Nos dois casos, os moradores foram informados do dia da reintegração por meio de panfletos, que foram distribuído no local.