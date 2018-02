PM critica ONGs e Defensoria por falta de solidariedade O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Roberval França, defendeu ontem mudanças na legislação penal brasileira, como forma de melhorar a segurança dos policiais militares. Ele citou medidas como a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e a revisão da saída temporária de presos em datas comemorativas, como Natal e Dia das Mães. "É necessária uma revisão do nosso aparelhamento legal para maiores garantias ao exercício profissional do trabalho de polícia", declarou.