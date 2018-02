PM confunde Bíblia com arma e mata catador O PM João Samir de Oliveira, de 36 anos, matou o coletor de lixo Antonio Marcos dos Santos, de 40, após confundir a Bíblia da vítima com uma arma, anteontem, em Avaré (SP). Oliveira disse em depoimento que Santos, ao ser abordado, ia pegar algo sob a camisa. O PM então atirou no pescoço da vítima.