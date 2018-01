PM captura dupla em carro roubado na zona norte

Um homem foi preso e um menor apreendido durante uma perseguição policial na madrugada desta segunda-feira, 27, na zona norte de São Paulo. Eles estavam em um Chevrolet Corsa roubado e tentavam fugir de policiais militares da 2ª Companhia do 9º Batalhão quando entraram em uma rua sem saída no bairro Chácara Morro Alto, na região do Limão. Lá, a dupla bateu o Corsa em um Volkswagen Voyage cinza e foi capturada, por volta das 0h30.

As vítimas contaram que foram abordadas perto das 22h na Rua Alfredo Pujol, próximo ao cruzamento com a Rua Marechal Hermes da Fonseca, em Santana. "A gente tinha acabado de entrar no carro", contou o técnico em manutenção de 20 anos, que estava acompanhado da namorada, uma universitária da mesma idade.

Segundo ele, dois bandidos cercaram o carro. Um deles bateu no vidro do lado do motorista e ordenou que o casal descesse. Depois disso, o assaltante mostrou uma arma e deu um tiro no chão. "Nessa hora ela (a universitária) já tinha descido do carro e correu. Eu ainda estava descendo", relatou a vítima.

Quando saiu do carro, o casal viu outros três bandidos que estavam escondidos atrás de um veículo estacionado na rua. "Eu acho que todos entraram no carro porque eu vi as portas da frente e as traseiras abertas. Daí, quando eles saíram com o carro ainda bateram em um Celta cinza que estava parado do lado", disse o técnico.

A polícia foi avisada do roubo e os PMs da 2ª Companhia do 9º Batalhão encontraram o Corsa, ocupado pelos dois detidos, durante um patrulhamento pela Avenida Deputado Emílio Carlos, no bairro do Limão. Lá começou uma perseguição que só terminou quando a dupla entrou na Rua Aparecido de Andrade Silva. O motorista do Corsa perdeu o controle do veículo, bateu contra o Voyage e depois rodopiou.

Rogério Araújo Pires, de 20 anos e o adolescente de 15 foram levados ao 40º Distrito Policial (Vila Santa Maria). No local, os dois foram reconhecidos pelas vítimas. Segundo elas, Pires foi um dos dois homens que participou da abordagem. O outro, que estava armado, não foi preso. De acordo com a PM, Pires já tem passagem por receptação e o adolescente é fugitivo da Fundação Casa, a antiga Febem.